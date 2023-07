ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı, karaya oturmuş halde bulunan ve bölgede can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan gemilere ilişkin duyuru yayınladı.

Duyuruda, "Siya Deniz İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin donatanı olduğu Türk Bayraklı, İstanbul-1816 Milli Gemi Siciline kayıtlı AYİŞ ve İstanbul-1815 Milli Gemi Siciline Kayıtlı AYİŞ-1 isimli Ro Ro/Yük Gemileri İstanbul ili Maltepe Eski Milli Müdafaa İskelesi’nde karaya oturmuş ve yarı batık vaziyette bulunmakta, bu haliyle can, mal, çevre güvenliğini ciddi olarak tehlikeye düşürmekte ve diğer gemilere zarar verebilecek, tamamen batabilecek, deniz kirliliğine neden olabilecek şekilde her yönüyle risk teşkil etmektedir. Bu duyurunun yayımlanmasından itibaren 10 gün içerisinde AYİŞ ve AYİŞ-1 isimli gemilerinin bulunduğu yerden kaldırılması ve daha emniyetli bir yere alınmasına yönelik Başkanlığımıza gemi malikleri tarafından başvuru yapılması gerekmekte olup aksi halde yukarıda yazılı gemilere 618 Sayılı Limanlar Kanunu’nun Değişik 7. Maddesi kapsamında işlem yapılacaktır" denildi.

