İYİ Parti Çorum İl Teşkilatı’nın 3. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Şahiner, İYİ Parti’nin çok zorlu yolları aşarak bugünlere geldiğini söyledi.

“Bizler büyük bir aileyiz” diyen Şahiner, “Allah, utandıracak hiçbir işi kardeşimize nasip etmesin. İki aday da benim için birbirinden kıymetli. Bu parti kolay kurulmadı. Geçmişte bize salon vermiyorlardı, zorla aldığımız salonların da elektriklerini kesiyorlardı.

Partimiz kurulurken Bursa’da tüzük hazırlayan 20 kişiden birisi de bendim. O gün, kadınlara yüzde 25 kota konulsun demiştim. O gün verilen teklifin sonuçlarını bugün görüyoruz. Kadınlar saha da olmazsa başarılı olunmaz. Bunun örneğini Sungurlu’da gördük.

Önümüzde bir milletvekilliği seçimi, başkanlık seçimi ve sonrasında da yerel yönetimler seçimi var. Bu seçimleri, seçilecek olan bu teşkilat üstlenecek. Onun için teşkilata büyük görev düşüyor” dedi.

“BİZLER TÜRK MİLLİYETÇİSİYİZ”

Şahiner, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Bize yeri geldi FETÖ’cü dediler, yeri geldi PKK’lı dediler. Ama biz Türk milliyetçisiyiz. Atatürk’ün yolundan ilerleyen Türk milliyetçileriyiz. Allaha şükür abdestimizden eminiz. Genel Başkanımız, bir erkeğin dahi katlanamayacağı hakaretlere göğüs gererek mücadele ediyor, bizler de ediyoruz.

‘Cenab-ı Allah’ın huzuruna çıktığınızda kul hakkıyla gelmeyin’ diyen bir dinin mensuplarıyız. Şu anki iktidar, bu kadar kul hakkıyla nasıl Cenab-ı Allah’ın huzuruna çıkacak. ‘Müslümanım’ diyeceksiniz, hırsızlık yapıp kul hakkı yiyeceksiniz ve sonra çıkıp ‘Allah’ım bizi affet’ diyeceksiniz. Kul hakkı yiyerek, hırsızlık yaparak Müslümanlık olmaz. Ne yazık ki yüce dinimizi bu hale getirenler Türklük kavramını da sildiler.

Sungurlu Belediyesi olarak şu ana kadar 137 soruşturma geçirdik, 22 mahkemeye çıktık. Hepsinden de tertemiz çıktık.

Çorum, 30 sene önce Anadolu Kaplanıydı, şu an Anadolu kedisi oldu. İlimiz hiçbir yatırım almıyor. İktidar partisi milletvekilleri sadece göz boyuyor. İşsizlik had safhada, göç had safhada. 30 sene önce Bursa ile Antep ile yarışıyorduk. Kayseri yoktu, Çorum vardı.

Bugün iktidarın 3 milletvekili utanmadan geziyorlar. Millet aç, sefil. İktidara geldiğimizde tüm bunların hesabını soracağız. Çorum bürokrasisinden, Çorum’u yönetenlerden, haksızlık yapanlardan hesabını soracağız. Allah o günleri de gösterecek bize.” (Taner ŞİMŞEK)