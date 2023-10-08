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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nden başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısının ardından Filistin tarafındaki can kayıplarına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, Saldırılarda 313 kişinin yaşamını yitirdiği, 1990 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi sınırındaki Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan İsraillilerin tahliye edilmeye başlandığı ve çoğu bölgede kontrolün yeniden sağlandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Saldırıya uğrayan bölgelerin çoğunun kontrolünü yeniden ele geçirmeyi başardık. Beiri yerleşim biriminde çatışmalar devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in dünden bu yana Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor. İsrail savaş uçakları bu sabah, Gazze’deki hükümete bağlı Çalışma Başkanlığı binasını füzeyle hedef aldı.