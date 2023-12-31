Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusundaki El-Fehhari bölgesinde El-Amuri ailesine ait eve düzenlediği hava saldırısında 11 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinde bir Filistinlinin evini hedef alması sonucu en az 20 kişi yaşamını yitirirken, Refah'taki Şabura Mülteci Kampı'nda da Diyab ailesinin evini bombalaması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı'na da bir dizi hava saldırısı düzenledi.

Kamptaki Ez-Zaferan Cami'nin yanı sıra en az iki evin hedef alındığı hava saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'nin orta kesimlerine yönelik saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti

AA muhabirine konuşan bölgedeki sağlık kaynakları, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin orta kesimlerini bombaladığını aktardı.

Söz konusu kaynaklar, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Megazi ve Nusayrat mülteci kamplarına sabah saatlerinden beri düzenlediği hava saldırılarında yaklaşık 36 Filistinli şehit oldu." dedi.

İsrail'in, kamplardaki evleri hedef aldığı, yıkılan binaların enkazında halen ölü ve yaralıların bulunduğu belirtildi.

Sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalanları kurtarmaya çalıştığı ifade edildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 84 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 187 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 312'sini de yaraladığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 21 bin 507'ye, yaralı sayısının da 55 bin 915'e yükseldiğini kaydetti.

BATI ŞERİA'DAKİ EL-FARİA MÜLTECİ KAMPI'NA BASKIN DÜZENLENDİ

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, "İsrail güçleri, mülteci kampına birçok noktadan baskın düzenledi. İsrailli keskin nişancılar birçok binanın çatısına konuşlandırıldı ve kamptaki bazı mahalleleri kuşattı." dedi.

İsrail güçleri ile baskına karşı çıkan Filistinliler arasında silahlı çatışmaların çıktığı ve patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.

İsrail ordusunun bölgeye takviye birlik gönderdiği kaydedilirken görgü tanıkları, İsrail güçlerinin kuşattığı bir evi "Energa" füzesiyle bombaladığını belirtti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da İsrail güçlerinin, bir yaralıyı kamp dışına çıkarmaya çalıştığı sırada sağlık ekiplerinden bir kişiyi darbettiği ve alıkoyduğu duyuruldu.

İsrail askerleri sabah saatlerinde de Ramallah'ın batısındaki Deyr Ebu Meşal köyüne baskın düzenlemiş, çok sayıda Filistinliyi gözaltına almıştı.

Filistinlilerin sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülerde, kalabalık İsrail güçlerinin, gözleri bağlı bir şekilde Filistinlileri alıkoyduğu görülmüştü.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti verilerine göre İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 4 bin 820 Filistinliyi gözaltına aldı.

Bu gözaltı ve baskınlarda İsrail güçleri, kötü muamele, darp, gözaltına alınanların ve ailelerinin tehdit edilmesi, öldürme amacıyla doğrudan ateş açma ve Filistinlilerin evlerini tahrip etme gibi ihlallerde bulunuyor.

İSRAİL ORDUSU İŞGALİN KAPSAMINI GENİŞLETTİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ordunun Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki işgalinin kapsamının genişletildiği belirtildi.

İsrail güçlerinin dün akşam Han Yunus kentinde "düşman altyapısını imha etmek için saldırı başlattığı" ifade edilen açıklamada, Filistinli silahlı gruplara karşı savaş uçakları, insansız hava araçları ve tankların kullanıldığı aktarıldı.

İsrail ordu radyosu da Paraşütçü Tugayının katılmasının ardından Han Yunus'ta "7 tugayın faaliyet gösterdiğini" duyurdu.

BİR İSRAİL SUBAYI ÖLDÜRÜLDÜ

Bu arada, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir subayının öldürüldüğünü açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Yüzbaşı Harel Sharvit'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürüldüğü, kuzeydeki çeşitli çatışmalarda da bir subay ile bir askerin ağır yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 168'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 502'ye yükseldi.

İSRAİL BROŞÜRLER ATARAK HAN YUNUS'UN BAZI BÖLGELERİNİ "TEHLİKELİ SAVAŞ BÖLGESİ" İLAN ETMİŞTİ

İsrail güçleri, birkaç gün önce broşürler atarak Han Yunus'taki Gazze Şeridi'nin en büyük ikinci hastanesi Nasır Tıp Kompleksi'nin bitişiğindeki "Blok 112" bölgesi ile kentin merkezindeki Kıyzan Ebu Raşvan Mahallesi'nde yer alan "Blok 64" bölgesinin acil şekilde boşaltılmasını istemişti.

Broşürlerde, İsrail güçlerinin Han Yunus'taki söz konusu bölgeleri "tehlikeli savaş bölgesi" ilan ettiği belirtilmiş ve Filistinlilere, Refah kentindeki Tel es-Sultan, Ez-Zuhur ve Eş-Şabura mahallelerine gitmeleri istenmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da "araçla ezme" eyleminde 4 yerleşimci yaralandı

Kanal 12 televizyon kanalının haberine göre El Halil'in güneyinde araçla ezme girişiminde bulunuldu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamaya göre ise araçla ezme girişiminde biri orta 3'ü hafif şekilde olmak üzere 4 yerleşimci yaralandı.

Haaretz gazetesindeki haberde ise kimlik bilgileri verilmeksizin eylemi düzenleyen kişinin öldürüldüğü belirtildi.

İSRAİL BATI ŞERİA VE DOĞU KUDÜS'TE 7 EKİM'DEN BERİ 4 BİN 840 FİLİSTİNLİYİ GÖZALTINA ALDI

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden yapılan ortak yazılı açıklamada İsrail güçlerinin sabah saatlerinde, Tulkerim, Tubas, Ramallah, Eriha, El Halil ve Doğu Kudüs kentlerinde 20 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 4 bin 840'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinlilerin evlerine düzenlediği gözaltı ve baskınlarda kötü muamele, darp, gözaltına alınanların ve ailelerinin tehdit edilmesi, öldürme amacıyla doğrudan ateş açma ve Filistinlilerin evlerini tahrip etme gibi ihlallerde bulunduğuna vurgu yapıldı.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İSRAİL, 7 EKİM'DEN BU YANA GAZZE'DEKİ BM MERKEZLERİNE SIĞINAN 308 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Gazze'nin orta kesimlerindeki Megazi Mülteci Kampı'nda 25 Aralık'ta İsrail ordusunun UNRWA bünyesindeki bir okulu doğrudan hedef alarak 2 Filistinliyi öldürdüğü, birini de yaraladığı ifade edildi.

İsrail'in saldırılarına işaret edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de UNRWA tesislerine sığınan 308 kişinin öldürüldüğü, 1095 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Gazze'de hiçbir yer güvende değil." ifadeleri kullanıldı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da baskın düzenlediği dükkanda oyuncaklara el koydu

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri El Halil kentine baskın düzenledi, Raas el-Cura'daki çok sayıda dükkanda arama yaptı.

İsrail askerleri, çocukların uzaktan kumandalı oyuncakları ile plastik oyuncak tabancalarına el koydu.

İsrail makamlarından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.