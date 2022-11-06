Almanya’nın koordinatörlüğünde Çorum, Kocaeli, Portekiz ve Macaristan’daki okullardan toplam 10 öğretmen ve 20 öğrencinin katıldığı proje hareketliliği 23/28 Ekim 2022 tarihleri arasında İspanya’nın Granada şehrinde gerçekleştirildi.

Çeşitli etkinlik ve çalıştayların ardından Granada’daki Bilim Parkı ziyaret edildi. Sonraki günlerde ise katılımcılar nehri, küçük şelaleleri ve asma köprüleri ile ünlü Los Cahorros’da keyifli bir doğa yürüyüşü yaptılar.

Kırmızı Saray adıyla anılan El Hamra Sarayı’nı da ziyaret eden katılımcılara daha sonra sertifikaları verildi.



(Haber Merkezi)

