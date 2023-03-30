Çekya koordinatörlüğünde kabul edilen, Fransa, Girit, İspanya, Romanya ve Türkiye ortaklığı ile yürütülen Türkiye Ulusal Ajansı tarafından da hibelendirilen “(n)ever (s)top savıng h2o for life; true water warrıors ın school” isimli Erasmus+ projesinin dördüncü toplantısı İspanya’nın Cartagena şehrinde gerçekleştirildi.

“Su tasarrufunu nasıl yapabiliriz?” sorusuna cevap arayan sunumların yapıldığı program kapsamında öğrenci ve öğretmenler Cartagena kentinin tarihi ve turistik yerlerini de görme fırsatı buldu.

(Haber Merkezi)

