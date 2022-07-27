Çorum Futbol Kulübü'nde dün sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sol bek Mertcan Aşcı'nın ardından bir diğer sol bek oyuncusu İsmet Benli ile de yollar ayrıldı.

Yeni sezon yapılanması doğrultusunda Çorum FK'da giden futbolcular kervanına İsmet Benli de katıldı. Çorum FK Sportif Direktörü Muhammet Fettahoğlu dün yaptığı açıklama ile İsmet Benli ile yolların ayrıldığını belirtti. Çorum FK ile yollarını ayıran 33 yaşındaki tecrübeli sol bek oyuncusu Afjet Afyonspor ile anlaşma sağladı. İsmet Benli'nin bugün Afyon temsilcisine resmi imzayı atması bekleniyor.

(Rıfat KARA)