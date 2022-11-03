Spordan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, 25 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde Cezayir’in Vahran kentinde düzenlenen 19.Akdeniz Oyunlarında ve Ağustos ayında Konya’ya yapılan İslami Dayanışma Oyunlarında madalya kazanan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçileri Samet Ak ve Salim Ercan’ı kabul etti.

Akdeniz Oyunlarında, serbest stil 74 kiloda ikinci olan Samet Ak ve 125 kiloda 3.olan Salim Ercan’ın Yağbat’ı ziyaretlerinde, Çorum Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü ve aynı zamanda Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak da hazır bulundu. Yağbat, kazandıkları başarıdan ötürü Ak ve Ercan’ı tebrik edip, başarılarının devamını diledi.

Salim Ercan, İslami Dayanışma Oyunlarında da ikinci olmuştu.

(Ömür SOYTEMİZ)

