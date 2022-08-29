Çorum'un tanınmış simalarından, Karabekir Döküm sahibi İsmail Tokat’ın bir süredir İstanbul’da akciğer kanseri tedavisi gördüğü ve iki hafta önce Çorum'a getirildiği öğrenildi.

Şehime Tokat'ın eşi, sanayici Aytuğ, bankacı Bekir ve kaptan Ertuğrul Tokat'ın babaları olan İsmail Tokat'ın cenazesi, öğle namazına müteakip Ulucami'de kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verildi.

Cenaze törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Samet YILMAZ)

