Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda önceki gün saat 10.00’da tek liste halinde yapılan genel kurula Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Memur Sen İl Temsilcisi Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Fatih Okumuş, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Memur-Sen’e bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri ile Diyanet-Sen üyeleri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti, saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongrede Divan Başkanlığı’nı Halit Yıldırım yaparken, divan üyeliklerine ise Hamza Berker ve Mehmet Topal seçildi.

Diyanet-Sen Şube Başkanı İsmail Şanal ile Çöplü ve Okumuş’un konuşması ile devam eden genel kurulda Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu raporları okunarak onaylandı. Yönetim ve Denetim Kurulu’nun ibrasının ve yeni dönem tahmini bütçesinin onaylanması ile devam eden kongrede son olarak ise zorunlu organlar ve üst kurul delegelerinin seçimine geçildi.

İsmail Şanal’ın yeniden seçildiği kongrede Diyanet-Sen Şube Yönetim Kurulu’na “Zeki Akbatu, Hakan Özbolat, Mehmet Toprak, Orhan Eker, Celal Göker ve Uğur Arıcı” Denetleme Kurulu’na “Cavit Erdem, Abdülkadir Tural, Murat Küyük, Ali Özdemir ve Bekir Çağlayan. Disiplin Kurulu’na “Ali Demirel, Abdullah Şahin, Mehmet Öztürk, İsmail Tavukcı ve Yüksel Kayıhan”, Genel Merkez Üst Kurul Delegeliği’ne ise “İsmail Şanal, Zeki Akbatu, Hakan Özbolat, Orhan Eker” seçildi.

Diyanet-Sen’in kurulduğu günden bugüne kadar yaptığı çalışmaları anlatarak Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan başta olmak üzere bir çok kişiye teşekkür eden İsmail Şanal, din görevlilerinin altın çağını Diyanet-Sen’in yetkili olduğu dönemde yaşadığını vurguladı.

1998 yılında erdemliler hareketiyle filizlenen Diyanet-Sen’in bugün Anadolu’yu kuşatan ulu bir çınar haline geldiğini belirten Şanal; “Bunun için ne kadar şükretsek, ne kadar hamdetsek azdır. Bu vesileyle başta kurucu liderimiz Ahmet Yıldız başta olmak üzere ilk tohumları ekenlere, bu kutlu yürüyüşte, ilk adımı atanlara bir kez daha minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Diyanet-Sen’in yetkili olduğu dönem din görevlilerinin altın çağı olmuştur. 2004’te yetkiyi almadan önce başkanlığımız teşkilat yasası olmayan derme çatma yönetmeliklerle yönetilen, 34 bin kadro açığı olmasına rağmen sadece 1 kadro tahsis edilen, kamu görevlileri arasında en düşük ücrete layık görülen kesimdi. Yetkiyle birlikte öyle güzel gelişmelere, öyle güzel kazanımlara imza attık ki gerçekten öncesiyle karşılaştırdığımızda “Diyanet-Sen’in yetkili olduğu dönem din görevlilerinin altın çağı olmuştur” sözünün anlamı çok daha güzel ortaya çıkıyor” dedi.

24 yıldır kuruluş ilkelerinden taviz vermeden yollarına devam ettiklerini söyleyerek bugün 90 bini geçen üyeleri ile “Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika, Büyük Türkiye. Hedef Yüz Bin Üye” diyen İsmail Şanal, “Yeniden Büyük Türkiye” için milletle birlikte yola çıkanları unutmadıklarını ve unutmayacaklarını ifade etti.



(Volkan SINAYUÇ)

