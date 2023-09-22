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Yaklaşık 3 yıl önce kaybettiğimiz merhum Yeter Şahin’in eşi, Almanya’da bulunan Hatice Türk, Kamile Şahin ve Gazi Şahin'in babaları, Körücek Köyü Dayanışma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Celal Şahin’in amcası İsmail Şahin, aramızdan ayrıldı. Rahatsızlığından dolayı Almanya’da bir hastanede tedavi gören İsmail Şahin, kurtarılamadı.

İsmail Şahin’in vefatı, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içinde bıraktı. Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi’nde Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme erkanının ardından Körücek Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, bazı siyasiler sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.