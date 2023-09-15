Tahmini Okuma Süresi: dakika

Merhum Yeter Şahin’in eşi, Almanya’da bulunan Hatice Türk, Kamile Şahin ve Gazi Şahin'in babaları, Körücek Köyü Dayanışma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Celal Şahin’in amcası İsmail Şahin, hayatını kaybetti. Rahatsızlığından dolayı Almanya’da bir hastanede tedavi gören İsmail Şahin, kurtarılamadı.

İsmail Şahin’in vefatı, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içinde bıraktı. Merhumun cenazesi Türkiye’ye getirildikten sonra Körücek Köyünde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler .