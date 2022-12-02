Çorum’un tanınmış iş insanı İsmail Kakaç (89), önceki gün kalp yetmezliği nedeniyle tedavi görmekte olduğu Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. İki yıl önce kaybettiğimiz merhume Ayten Kakaç’ın eşi, Ünal Kakaç, Yurdagül Sivri, Mehmet Ali Kakaç, Figen Kakaç, Bülent Kakaç ve merhum Levent Kakaç’ın babaları olan İsmail Kakaç’ın cenazesi Ulucami’de Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ulucami’de ayrıca İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görürken hayatını kaybeden Sebahat Çenesiz’in de (71), cenaze namazı kılındı. Hülya İstanbullu, Derya Çenesiz ve Nuri Çenesiz’in anneleri, Sermet İstanbullu’nun kayınvalidesi, Mehmet İyi, Emine Mesci ve Nebahat Canım’ın kardeşleri olan Sebahat Çenesiz’in cenazesi Karakeçili Mahallesi Lise Sokak Hüseyin Kurdoğlu Apartmanı’ndaki evinden alınarak Ulucami’ye getirildi ve burada kılınan namazın ardından ise Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Öte yandan Eymir Köyü' nden, Saniye, Neslihan ve Murat Bayatlı’nın babası Şaziye Bayatlı’nın eşi, Çorum Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'nden emekli Muharrem Bayatlı ile Gemet Köyü’nden gelme Belediye’den emekli Saddık Mehrali’nin kızı Leyla Mehrali’nin de cenaze namazı kılındı.

Cenazelere Vali Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İYİ Parti İl Başkanı Beir Özsaçmacı, Genç Parti İl Başkanı Engin Erenler, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay İlhan Uzunoğlu, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhum ve merhumelere Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diler.



(Volkan SINAYUÇ)

