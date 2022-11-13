Hibe desteğiyle ilgili bir açıklama yapan Çorum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Levent Tuzcu, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarını kullanmaya yetkili komisyonun kararı çerçevesinde engellilerin kendi işini kurmaları yönünde 2023/1. Dönem proje başvurularının e-Devlet üzerinden başladığını belirtti.

Kurum olarak istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla çalışmaların devam ettiğini dile getiren İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, bu kapsamda bugüne kadar istihdamında güçlük çekilen engelli ve eski hükümlü toplam 48 kişiye kendi işini kurmaları yönünde destek verildiğini ifade etti.

Başlatılan projelerin İŞKUR’un gözetimi ve denetiminde başarılı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Tuzcu, destek verilen kişilere ek olarak 2023 yılında da engelli ve eski hükümlü vatandaşlara hayallerindeki projelerini gerçekleştirmeleri yönünde fırsat vereceklerini, aklında bir projesi olup da bu güne kadar maddi yetersizlik nedeniyle gerçekleştirme fırsatı bulamayan engelli ve eski hükümlü vatandaşların hayallerini gerçekleştirmek üzere İŞKUR engelli ve eski hükümlü hibe desteklerine başvurmalarını beklediklerini belirtti.

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 2023 yılında da desteklerin devam edeceğini ve kendi işini kurmak isteyen engellilerin başvurularının kurum internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) “duyurular” bölümünde yayınlanan 2023/1 “Başvuru Rehberi” doğrultusunda e-Devlet üzerinden alınacağını dile getiren Tuzcu, eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde ise eski hükümlünün projesini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile Proje Başvuru Rehberinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile İl Müdürlüğüne iletmesinin gerektiğini kaydetti. Tuzcu, eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvuruların dikkate alınmayacağını ve proje sahibine iade edileceğini de belirtti. (Haber Merkezi)

