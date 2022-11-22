İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik finansman desteği kapsamında 2019 yılında kendi işini kurmak için İŞKUR’a başvuru yapan engelli ve eski hükümlülerden 7 kişinin projelerinin başarı ile tamamlandığını bildirdi. Tuzcu, proje kapsamında alınan 249.498.69 lira tutarındaki demirbaşlar şahıslara hibe edildiğini açıkladı.

Projenin devir teslimini yapan Tuzcu, proje sahiplerine bundan sonra da İŞKUR olarak her zaman desteklerinin süreceğini belirterek, başarılarının devamını diledi.

2023 yılında da kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere yönelik desteklerinin süreceğini kaydeden Tuzcu, www.iskur. gov.tr. web sitesinden duyurular bölümünden yayınlanan “Başvuru Rehberi” doğrultusunda projelerini hazırlayarak 9 Aralık 2022 tarihine kadar başvurabileceklerini belirtti. (Haber Merkezi)

