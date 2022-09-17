AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İskilip İlçesi’nde Zihinsel ve bedensel engelli çocukların eğitim göreceği İskilip Şehit Emre Dokumacı Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun açılışını gerçekleştirdi.

Açılış törenine; AK Parti İl Başkan Yardımcıları Murat Günay, Yılmaz Peker, Mustafa Gökgöz,Sedat Partici, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Çorum Özel Eğitime Muhtaç Spastik ve Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği temsilcisi Dr. Neslihan Akkuş Hüsülüoğulları, AK Parti İskilip İlçe Başkanı Yusuf Kaya ve vatandaşlar katıldı.



(Haber Merkezi)

