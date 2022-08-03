İskilip Belediyesi tarafından hanımlara ekonomik katkı sağlamak amacıyla kurulumu tamamlanan Turşu Fabrikası’nın işletme kayıt belgesi alındı.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük hanımlara ve İskilip’e ekonomik fayda sağlayacak fabrikanın en kısa zamanda açılışının yapılacağını söyledi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Sülük; “Göreve geldiğimiz günden itibaren, ‘Üretken Belediyecilik’ anlayışıyla İlçemiz ve kadınlarımıza ekonomik katkı sağlaması hedefi ile kurduğumuz Kadın Kooperatifimiz meyvelerini vermeye başladı.

Belediyemiz katkılarıyla Makine ve Ekipmanlarına kavuşan Kadın Kooperatifimiz; Tescilli İskilip Turşumuzun üretimi İşletme Kayıt Belgesini aldı. En yakın zamanda Turşu Fabrikamızın açılışını gerçekleştirerek, İlçemiz ekonomisine ve kadınlarımıza ekonomik katkı sağlayacağız” dedi.

(Aliye ÖNCEL)