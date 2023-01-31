Kaza, dün gece saat 02.00 sıralarında, İskilip-Çorum Karayolu'nun 6. kilometresinde meydana geldi. Bolu'dan yola çıkan Durmuş Göktaş yönetimindeki 14 ABU 391 plakalı TIR, Çankırı'ya uğradıktan sonra Çorum üzerinden Ordu'ya gitmek üzere yola çıktı. Gece saatlerinde İskilip ilçesine gelen TIR buradan Çorum gitmek üzere yola devam etti. 6 kilometre kadar gittikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti tır yoldan çıkarak yolun sağ tarafına devrildi. Kazayı gören sürücülerin yaptığı ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri olay yerine gitti. Olay yerinde TIR sürücüsüne ulaşamayan ekipler kayıp sürücüyü bulmak için AFAD ekiplerinden yardım istedi. Bölge'ye gelen AFAD ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucunda da sürücüye ulaşılamadı. Bu gelişme üzerine jandarma ekipleri araç plakasından firma yetkililerine ulaşarak sürücünün kimlik ve telefon numarasını aldılar. Yapılan GBT incelemesinde sürücünün çok sayıda trafik cezası bulunduğu ve alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesine el konulduğu belirlenince kazadan sonra kaçmış olabileceği değerlendirilerek arama çalışmalarına son verildi.

TIR sürücüsüne ulaşmak için yapılan tüm aramalar sonuçsuz kalınca, sabah saatlerinde mesaj yolu ile irtibat kurmaya çalışan jandarma ekiplerinin ısrarı üzerine, sürücü Durmuş Göktaş'tan 'Eve gidiyorum eve varınca sizi arayacağım' şeklinde mesaj alındı. Daha sonra ise telefon kapanınca irtibat kesildi.

Olayla ilgili olarak Jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, firma sahiplerinin ise devrilen tırda bulunan tavukları aldırmak için başka bir araç göndereceği öğrenildi.