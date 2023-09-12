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2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması ile İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan okullara öğrenci taşımacılığı yapan okul servis araçlarına yönelik özel denetimler icra edildi.

Jandarma Trafik Timleri ve Asayiş Timleri ile takviye edilerek okul servis araçları ve şoförlerinin denetimi okul önlerinde ve taşıma güzergahları üzerinde yapıldı. Tespit edilen eksik hususların en kısa sürede giderilmesi için servis şoförleri ikaz edildi.

Öğrencilerin güven içinde yolculuk yapmalarının sağlanması, servis araçlarının karşılaşabileceği kazaların önlenmesi ve taşımacılık faaliyetlerinin kanunlara uygun yürütülmesini sağlamak için eğitim ve denetimlerin yıl boyu süreceği belirtildi.