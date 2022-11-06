Başkan Ali Sülük, yaptığı yazılı açıklamada, ilçedeki sahipsiz hayvanların hayatlarını rahatça sürdürmesi için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Bu amaçla sahipsiz hayvanların kontrollü şekilde rehabilite edilmesi için özel bir klinikle anlaşma yaptıklarını aktaran Sülük, şunları kaydetti: “5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu gereğince sahipsiz hayvanların yaşam alanı, kamuya ait olan sokaklar ve kaldırımlardır. Sahipsiz hayvanların bulunduğu ortamdan alınıp kısırlaştırılarak küpe ve mikroçip takılması ve aşılarının yapıldıktan sonra alındığı ortama geri bırakılması kanuni zorunluluktur. Bu kapsamda 200 sokak köpeği uygun yöntemlerle toplanarak sistematik olarak kısırlaştırıldı ve küpe mikroçip takılıp alındıkları ortama geri salındı.”

(AA)

