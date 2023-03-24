Sabah namazı vakti fırına verilen ve 12 saat pişme süresi olan İskilip Keşkeği Unesco’nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer alıyor.

Aynı zamanda geçtiğimiz yıl İskilip Belediyesi tarafından Coğrafi İşaret belgesi alınan İskilip Keşkeğinin tescil belgesinde belirtilen şartlara göre pişirilip pişirilmediği denetim altında tutuluyor.

İskilip’in geleneksel lezzeti olan İskilip Keşkeği ilçenin çeşitli mahallelerinde bulunan 18 fırında pişiriliyor.

Sabahtan akşama kadar pişen yemek olarakta bilinen İskilip Keşkeği denetimleri hakkında açıklamada bulunan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük; “Mübarek Ramazan ayının başlamasıyla, yüzyıllardır yaşatılan ‘UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras’ listesinde de yer alan, geleneksel kültürümüzün en önemli lezzetlerinden ve Ramazan Ayının olmazsa olmazlarından geçtiğimiz yıl Coğrafi işaretini aldığımız İskilip Keşkeğimizin, pişirilmesinde önem arz eden keşkek fırınlarının Tescil belgesinde belirtilen özelliklere göre uygunluğunun denetimi yapılmıştır. Zabıta Müdürlüğümüz tarafından ramazan ayı boyunca denetimlerimiz sıklıkla devam edecektir” dedi.