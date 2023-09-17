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H.A. idaresindeki 19 ABD 059 plakalı otomobil Kanara mevkiinde şarampole devrildi.

İhbar üzere olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan D.K., olay yerinde hayatını kaybetti Sürücü ile birlikte yaralanan E.A. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralılar hastanede yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.