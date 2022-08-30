İskilip Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen karakucak güreşleri Pazar günü İskilip Kamışağıl Mevki'nde yapıldı. 300 pehlivanın katıldığı güreşler minikler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere 3 kategoride yapıldı. İskilipli güreş severlerin de yoğun ilgi gösterdiği müsabakalar sonunda minikler kategorisinde 25 kiloda İsa Mert Sezer, 35 kiloda Mert Coşkun, 40 kiloda Samet Aslan, 45 kiloda Efe Günhan, 50 kiloda Necati Dere, 60 kiloda Enes Kavlu, 70 kiloda S.Efe Demircan ve +70 kiloda ise Ata Sporu Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Uğur Çadır adına güreşen N.Yasir Metin birincilik kürsüsüne çıkan pehlivanlar oldu.

Yıldızlar kategorisinde ise 50 kiloda Mustafa Koyun, 60 kiloda Mustafa Karabuğa, 70 kiloda Sefa Yıldırım, 80 kiloda Ferhat Yiğit, 90 kiloda Ahmet Akbaş ve 110 kiloda Hamza Ali Küçük birinci olmayı başardı.

Büyükler kategorisinde ise 60 kiloda Ahmet Kavlu, 70 kiloda Fatih Erdoğan, 80 kiloda Furkan Çavuş ve 90 kiloda Hakan Ocak şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardılar.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük'ün de katıldığı törende kategorilerinde dereceye giren pehlivanlara ödülleri verildi.



(Rıfat KARA)

