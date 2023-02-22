İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ün talimatlarıyla mülkiyeti belediyeye ait olan ancak bir süredir atıl vaziyette duran 8 daireden oluşan sosyal tesislerin bakım ve onarımının yapılarak depremzedelere tahsis edilmesi için çalışma başlatıldı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgeden tahliye edilen depremzedeler başta barınma olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılanması noktasında belediye olarak çalışmalarının devam ettiğini açıklayan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, “Geçmiş dönemlerde yaptırılan atıl vaziyette duran hastane üzenindeki belediye sosyal konutlarında hummalı bir şekilde çalışmaya başlandı. Misafirlerin uzun süreli barınma sorunlarını çözecek çalışmada; konutların bakım, onarım ve ısınma problemleri çözülüyor. Tadilatlar neticesinde ilçemizde daha fazla depremzede misafir ederek, yaraları sarılmaya devam edilecek. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.