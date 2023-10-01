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Çarşı Camii yanında bulunan parkta düzenlenen programda saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Ramazan Polat ile İskilip Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Uslu haftanın önemine dair konuşma yaptı. Emektar esnaf ve sanatkarlara plaketleri verildi.



Konuşmaların ardından ahilik duası okundu, esnaf ve sanatkarların ürettikleri ürünlerin tanıtıldığı sergi gezildi. Katılanlara helva ekmek dağıtıldı. Program bitiminde esnaf ve sanatkarlara ziyaretler gerçekleştirildi.

Kutlama programına Kaymakam Ramazan Polat, Belediye Başkan Vekili Murat Kiraz, Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, Müftü Şuayip Güllü, esnaf ve sanatkarlar ile ilçe halkı katıldı.