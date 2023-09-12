İlimiz İskilip İlçesi’nde 3 bin 850 öğrenci ve 375 öğretmen yeni eğitim öğretim yılına başladı.
İlçede yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeni ile Misakı Milli İlkokulu’nda protokol üyeleri 1. sınıf öğrencileri ile biraraya gelerek yeni eğitim yılını başarılı olmasını diledi.
Programa İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Acer ve Şube Müdürleri Mehmet Fidan, Süleyman Gökoğlu, Mustafa Çıkrıkçı, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Jandarma Komutanı J. Üst Teğmen Hakan Güven, Ak Parti İskilip ilçe Başkanı Yusuf Kaya Misakı Milli ilkokulu Müdürü Ali Hayda katıldı.
Eğitimin gönüllere dokunmak olduğunu söyleyen Murat Acer eğitim yılının hayırlar getirmesini diledi.