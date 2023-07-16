İskilip Ulu Cami’nde okutulan mevlidi şerif ile başlayan program Belediye Parkı’nda devam etti. 15 Temmuz Fotoğraf Sergisinin gezilmesi

Programda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ali Sülük, “15 Temmuz 2016’da ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz alçakça bir kalkışmaya maruz kalmıştır” dedi.

FETÖ terör örgütü ve işbirlikçilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’yi ve stratejik konumdaki kurumları hedef alarak devletin yönetimini ele geçirmeye çalıştıklarını belirten Başkan Ali Sülük, “Darbe teşebbüsü Cumhurbaşkanımızın çağrısı ve bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin hükümetimizin ve devletimizin yanındayız açıklaması üzerine tarihi nice kahramanlık ve destanla dolu olan büyük Türk Milleti tarafından yeni bir destan daha yazılarak kalkışma engellenmiştir. Fetö terör örgütü ve onun işbirlikçileri karşılarına ölüme meydan okuyan bir milletin çıkacağını hesaplamamışlardır. Ülkemizin birliği için şehadete koşan aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Kaymakam Yunus Emre Vural, 15 Temmuz’da Türk milletinin ülkesinin sahipsiz olmadığını gösterdiğini kaydederek, “Dünyada şehadete cesaretle yürüyen şairinde ifadesi ile ölümü de öldüren, Allah’a secdeler olsun diyerek hainlerin karşısına dikilen başka bir millet yoktur. İşte bunun için 15 Temmuz’u Demokrasi ve Milli Birlik günü olarak anıyoruz. 15 Temmuz hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ülkemizi işgal girişimidir. Milletimiz o gece hiçbir mecburiyeti olmadan tamamen kendi isteği ile harekete geçmiştir. 15 Temmuz gecesi hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum” dedi.

Program 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi’nin ardından sona erdi.