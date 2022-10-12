İskilip Belediyesi bünyesinde kurulan şirket aracılığı ile İskilip Yöresel Ürünler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerinin ürettikleri ürünler e-ticaret aracılığıyla pazarlanma imkânına kavuştu.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük tarafından hayata geçirilen proje ile ilçedeki yöresel ürünler dünyaya pazarlanırken, girişimci kadınlarda satışlardan elde ettikleri gelirlerle ekonomiye katkıda bulunuyorlar.

E-ticaret yoluyla tarhana, erişte, İskilip turşusu, acı biber, dolma biber turşusu, karadut reçeli, organik İskilip çileği reçeli, kayısı reçeli, armut reçeli, şeftali reçeli, kuşburnu marmelatı, domatesli acılı ezme gibi yöresel ürünlerin yanı sıra meşhur Zobar marka İskilip bıçağı, İskilip çileği kolonyası, hediyelik tarihi minyatür, İskilip kapıları ile tokmaklı çocuk beşiği, yöresel üretimde kullanılan malzemelerinde satışı yapılıyor.

İskilip belediyesi olarak çağa ayak uydurduklarını belirten Belediye Başkanı Ali Sülük, “Artık dünyada sadece ülkeler değil, şehirlerin yarıştığı bir süreci yaşıyoruz. Dünyayı etkisi altına alan pandemiyle artan e-ticaret ne kadar önemli olduğunu gördük. Bir tıkla sipariş veriyorsunuz önünüze geliyor. İskilip Belediyesi olarak şehirlerin, ilçelerin kıyasıya rekabet ettiği bir döneme kayıtsız kalamazdık. Kurduğumuz şirket ile ilçemizdeki yöresel ürünleri dünyaya açtık. İlçemizin eşsiz lezzetlerini tüketiciyle buluşturduk. Tüm belediye hizmetlerini üretken belediyecilik anlayışı ile devam ettiriyoruz. Yöresel ürünler alanında sürekli üretim oluşturmayı başardık. İskilip’e özgü tüm ürünlerin yapımından pazarlanmasına kadar desteklerimiz artarak devam edecek” dedi.