Başta yöresel ürünler olmak üzere çok sayıda tanıtım materyali ile etkinliğe katılan İskilip Belediyesi standı Bursa’da yaşayan İskilipliler, Bursalılar ve ziyaretçilerden ilgi gördü.

Konuyla ilgili olarak İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük yaptığı açıklamada; “Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) tarafından bu yıl 5.’si düzenlenen Bursa Anadolu Turizm ve Tanıtım Günleri, Bugün Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Üretken Belediyecilik anlayışıyla çıktığımız bu yolda, İlçemizi tanıtmak ve belediyemiz ve kadın girişim kooperatifi tarafından üretilen yöresel ürünlerimizi lezzetlerimizi tanıtacağımız kültür şöleni havasında geçen tanıtım günlerine destek veren hemşerilerime teşekkür ediyorum” dedi.



(Haber Merkezi)

