Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Kızlar Dart İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 12 okuldan 60 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen müsabakalar Mahmut Atalay Gençlik Merkezi’nde yapıldı. Dart İl Temsilcisi Hakan Çıtak ve Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay’ın gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda Elif Nur Acar, Gamze Nur Çukur, Hasret Gül ve Emine Araz oyuncu grubu ile mücadele eden İskilip Sultan Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyon olmayı başardı. Azize Saka, Sıla Kaya, Neslihan Kart ve Sude Karaca’dan oluşan İskilip Hacı İsmail Kavlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Gülbeyaz Nur Baltalı, Alara Naz Atak, Münise Güler ve Ceyda Dalyan oyuncu grubu ile mücadele eden Güzel Sanatlar Lisesi üçüncü, Eda Keçeci, Ayşe Çelikkol ve Sudenaz Ateş ile mücadele eden İskilip Danişmend Fen Lisesi ise dördüncülük kupasını aldı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalya, okullara ise kupaları verildi.

(Rıfat KARA)

