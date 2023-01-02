Fatma Kısar’ın eşi, Emekli Albay Fikri Kısar, Hasan Fikret Kısar ve Filiz Özcan’ın babaları, Hasan Sabri Kısar, Altan Kısar ve Oğuz Kısar’ın amcaları, Yusuf Ay’ın eniştesi olan Mehmet Kısar’ın cenazesi, bugün İskilip Ulucami’de öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Hacı Karani Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
İskilip’in Başöğretmeni Mehmet Kısar vefat etti
“İskilip’in Başöğretmeni” olarak bilinen ilçenin saygın şahsiyetlerden, emekli eğitimci Mehmet Kısar (93) dün saat 16.00’da, geçirdiği kalp krizinden sonra tedavi görmekte olduğu hastanede hayatını kaybetti.
Fatma Kısar’ın eşi, Emekli Albay Fikri Kısar, Hasan Fikret Kısar ve Filiz Özcan’ın babaları, Hasan Sabri Kısar, Altan Kısar ve Oğuz Kısar’ın amcaları, Yusuf Ay’ın eniştesi olan Mehmet Kısar’ın cenazesi, bugün İskilip Ulucami’de öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Hacı Karani Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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