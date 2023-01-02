Fatma Kısar’ın eşi, Emekli Albay Fikri Kısar, Hasan Fikret Kısar ve Filiz Özcan’ın babaları, Hasan Sabri Kısar, Altan Kısar ve Oğuz Kısar’ın amcaları, Yusuf Ay’ın eniştesi olan Mehmet Kısar’ın cenazesi, bugün İskilip Ulucami’de öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Hacı Karani Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

