İskilip Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluşuna ilişkin dosya, İskilip Sanayici ve İşadamları Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Fikret Kısar tarafından Vali Mustafa Çiftçi’ye sunulmuştu. Vali Çiftçi, konuya ilişkin değerlendirmesini, olumlu bir görüşle yazıya dönüştürdü ve dosya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletildi.

Aylarca sürebilecek bir talep dosyasını bir ayda hazırlayıp Bakanlığa ulaştırılmasını sağlayan İSİAD Başkan Yardımcısı Fikret Kısar, planladıkları Organize Sanayi Bölgesi için 31 Ocak 2023 tarihi itibariyla 38 müteşebbisin yatırım talep formu imzalayarak yatırım taahhüdünde bulunduğunu belirterek, en fazla müracaatın da Uğurludağ, Bayat ve Bolu’dan geldiğini söyledi.

Fikret Kısar, konuya ilişkin şu bilgileri verdi: “Bilindiği üzere Bayat, Oğuzlar ve Uğurludağ, İskilip’ten ayrılan kardeş ilçelerimiz. Bolu’da ise 15 bin İskilipli yaşamakta olup, pandemiden sonra köylerine geri dönme fikri ağır bastığı için köylerine ev yapmaya, tatillerini İskilip’in dağ köylerinde geçirmeye başladılar.”

“Planlanan Akşemseddin Organize Sanayi Bölgesi İskilip’e 8, Bayat’a 30, Uğurludağ’a (Yerliköy’den) 35, Oğuzlar’a (sahil yolundan) 30, Çorum’a 40 kilometre mesafede. İzinleri alınmakta olan Akşemseddin OSB tam bir bölgesel kalkınma projesi niteliğinde, 4 ilçenin tam ortasında. Esenboğa Havaalanına 160,Merzifon Havaalanına 110, Çankırı Sülüklü demiryolu istasyonuna 70 km mesafede.”

“Teşvik uygulamasında 5. Bölgede, cazip devlet teşviklerine sahip. 1. KDV istisnası 2. Gümrük vergisi muafiyeti 3. %50 Vergi Muafiyeti 4. Sigorta Primi İşveren Desteği (10 yıl) 5. Kredi Faiz Desteği iç kredide 5 puan indirim, döviz kredisinde 2 puan indirim var. Sungurlu OSB örneğinde olduğu gibi %100 bedelsiz sanayi parseli tahsisi yapılabiliyor.”

“4 ilçemiz ve Çorum’la birlikte Akşemseddin Organize Sanayi Bölgesi için yolun yarısını katettik. Desteklerini esirgemeyen başta Sayın Valimiz olmak üzere herkese teşekkür ederim.”

(Haber Merkezi)

