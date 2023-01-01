İskilip’e Organize Sanayi Bölgesi kurulması için büyük çaba harcayan Bolu Çorumlular Derneği Kurucu Başkanı Hasan Fikret Kısar, OSB için Atatürk Orman Çiftliği karşısındaki 1400 dönümlük hazine arazisinin planlandığını söyledi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Kısar ilçeye yapılması planlanan OSB için Atatürk Orman Çiftliği karşısındaki hazine arazisine karar verildiğini bildirdi. İskilip OSB için öngörülen 1400 dekar arazinin yarısının fiilen, diğer kalanının ise rezerv alanı olarak kalacağı belirtildi.

Bolu ÇORDER Onursal Başkanı Hasan Fikret Kısar ile İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük arasında yapılan görüşmede 3 arazinin masaya yatırıldığı, Başkan Sülük’ün Meydan Mahallesi Arifbey mevkindeki araziye belediyenin de müdahil olması, İskilip’e olan yakınlığı ve 6. sınıf arazi ve meyil olmasının kararda etkili olduğunu vurguladı. Başkan Ali Sülük, İskilip Belediyesi’nin ortak olacağı OSB için gereken her şey yapılacağını da dile getirdi.

Karar sonrası Hasan Fikret Kısar da Çorum’da temaslara başladı. Çorum TSO Başkan Yardımcısı Abdurrahman İstanbulluoglu ve ekibi ile toplantı yapılırken, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile de biraraya gelindi. Kısar, İskilip OSB’nin kuruluşu için müracaat edecek işadamları derneği kurulması çalışmalara başlandığını da kaydetti.

(Volkan SINAYUÇ)

