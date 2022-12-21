Konu ile ilgili yazılı bir açıklamada bulunan Seyfullah Mücahit Şahin, ilçelerinin kalkınmasına öncülük ederek büyük bir katkı sağlayacağına inandıkları İskilip veya Bölge Organize Sanayi talebinin kendilerini heyecanlandırdığını bildirdi.

İskilip Ziraat Odası Başkanı Şahin açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “İlçemiz kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşları öncülüğünde talep girişimi devam eden ve olumlu sonuçlanacağına tam inandığımız Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları devlet büyüklerimiz tarafından olumlu karşılanması halinde İskilip Ziraat Odası İktisadi Teşekkülü adına ilk parsele talip olduğumuzu ve de yatırım taahhüdünü şimdiden verdiğimizi kamuoyu ile paylaşmak isteriz”

Bilindiği üzere yaptığımız projeler ile son sistem selektör ve ihale aşamasındaki dondurarak sebze meyve kurutma tesislerimizi ve bundan sonra uygulamaya koyacağımız projelerimiz ile mevcut projelerimizi kapasite artırımı ile Organize Sanayi Bölgesinde hizmete sokmak ve İskilip halkımızdan çiftçilerimizden daha fazla istihdam sağlamak da bizlerin en büyük arzusudur. Bu vesile ile bu girişimleri destekliyor, kabul görmesi halinde ilk parsele talip olduğumuzu beyan ve taahhüt ediyoruz”

(Haber Merkezi)

