Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce, Ülkemizin Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanterini oluşturma yönündeki çalışmaları çerçevesinde, İlimizin Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarını tespit etmek amacıyla oluşturulan kurul İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş başkanlığında Kültür ve Turizm Müdürlüğünde toplanarak iki önemli karar aldı.

Kararlar şöyle:

İlimize ait somut olmayan Kültürel Miras Unsurlarından İskilip Ramazan Keşkeği Geleneği ile Alevi Bektaşi Ritüeli Semah geleneğinin Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’ne önerilmesi…

UNESCO’nun 17 Ekim 2003 tarihli 32. Genel Kurulunda kabul edilen Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması sözleşmesinde vurgulanan önemli noktalardan birinin kültürel mirasın yaşayabilirliğini güvence altına alacak bir korumanın gerçekleştirilmesi için araştırmalar, derlemeler, arşiv ve dokümantasyon merkezlerinin oluşturulması, müzelerin kurulması, öğretim kurumlarında ders olarak okutulması, kitle iletişim araçlarında olumlu kültür değerleri olarak yer verilmesi ve kuşaklar arasında çıkan kopuklukları giderecek tarzda etkin biçimde değerlendirilmesi konusunda görüş ve öneriler ortaya koyarak komisyon üyelerinin birlikte çalışma yapmalarının uygun olacağı kararlaştırıldı. (Haber Merkezi)

