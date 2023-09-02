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İskilip Belediyesi ev sahipliğinde Dutluk Çayırı'nda düzenlenen güreşlere 410 pehlivan katıldı.

İlçe halkının ilgi gösterdiği güreşlerin finalinde Ömer Faruk Kalender'i yenen büyükler Avrupa şampiyonu, Kırkpınar başpehlivanı Rıza Yıldırım, başpehlivan oldu. Üçüncülüğü ise Fatih Kambur ve Fatih Yaşarlı paylaştı.