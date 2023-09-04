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İskilip’te ünlü sanatçı Hüseyin Kağıt ile başlayan Geleneksel Dolma, Turşu, Çilek Festivali ve Karakucak Güreşleri etkinliklerinde daha sonra Zara ve Ankaralı Yasin ile yerel sanatçılar sahne alırken, final ise yine muhteşem görüntülere sahne olan Ece Mumay konseri ile gerçekleşti.

MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik başta olmak üzere binlerce kişinin ilgiyle izlediği Geleneksel Dolma, Turşu, Çilek Festivali ve Karakucak Güreşleri etkinliklerinin son gününde Ece Mumay sahne alarak vatandaşları coşturdu.

Ünlü sanatçı Nilay Dorsa’nın sunuculuğunu yaptığı ve yöresel yemek başta olmak üzere çeşitli yarışmaların gerçekleştirildiği etkinliklerde ayrıca Çorum Belediyesi Mehter takımı ile ilimizin sevilen yerel sanatçılarından Rasim Kopar da sahne aldı. Ankaralı Yasin de birbirinden güzel şarkılarını coşkulu kalabalık ile birlikte söyledi. Vatandaşlar oyun havaları ile gönüllerince eğlendi.

Ece Mumay konserine de vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mumay sevilen şarkılarını konsere gelen binlerce vatandaşla hep bir ağızdan söyledi. Büyük bir coşkunun yaşandığı konser sonunda İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük Ece Mumay’a çiçek takdim etti. Başkan Sülük, “Gençlerimizden gelen yoğun istek üzerine, bu yıl ki festivalimizde onlar için muhteşem gençlik konseri düzenledik. Ünlü şarkıcı Ece Mumay’ı İskilipli hayranları ile buluşturduk” dedi.