Festivalin sunuculuğunu ünlü manken ve sunucu Nilay Dorsa yapacak.

26 Ağustos’taki 1.Gün Etkinlikleri; Şehir Parkındaki açılış konuşmaları ile başlayacak. Dr. Devlet Bahçeli Caddesinde Yöresel El Sanatları Sergisi ve Yöresel Ürünler Pazarının açılışı, Mehteran Konseri, Ankara Seymenleri Halk oyunları, Eski İskilip Çarşısı Nostalji Konseri, Aylin Dinçer Konseri, Havai Fişek gösterileri,

27 Ağustos’taki 2. Gün Etkinlikleri; Sünnet Şenliği, Palyaço gösterileri, Yöresel İskilip Yemekleri Yarışması (İskilip Ev Dolma, Su Kabağı, Yırtma ve Gül Baklavası) İskilip Turşusu Yarışması, 150. Yıl Belediye Logo yarışması ödül töreni, Mahalli Sanatçılar Konseri, Ahmet Şafak Konseri, Havai Fişek Gösterisi

28 Ağustos’taki 3. Gün Etkinlikleri; Dutluk Çayırında eğlenceli yarışmalar, halat çekme, yumurta yarışması, çuval yarışması, yoğurt yeme yarışması, karakucak güreşleri yer alıyor.

Festival etkinliklerinin sosyal, kültürel, sportif ve ekonomik açıdan hareketlilik sağlayacağı değerlendiriliyor. (Haber Merkezi)

