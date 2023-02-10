İskilip Kaymakamlığı öncülüğünde AFAD koordinasyonuyla kaymakamlık, belediye ve sivil toplum kuruluşlarınca yardım faaliyetleri sürdürülüyor.

Belediye Başkanı Ali Sülük ve İskilip Müftüsü Şuayip Güllü'nün katılımıyla, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanları ile Türk Kızılay gönüllülerü tarafından tasnifi ve paketlenmesi yapılan 4 TIR yardım malzemesi, deprem bölgesine hareket etti.

Ayrıca İskilipli marangoz esnafı ile diğer hayırseverler tarafından toplanan 2 TIR kömür ve odun da deprem bölgesine gönderildi.