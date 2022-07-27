İskilip Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından 28-29 Temmuz 2022 tarihlerinde Yıllık Uygulama Planı çerçevesinde “Çilek Verim ve Kalitesinin Yükseltilmesi ve Gelişimine Yönelik Eğitim” konulu faaliyet gerçekleştirilecek.

Eğitim içeriği son yıllarda giderek popülerleşen ve talebi her geçen gün artan İskilip Çileğinin verim ve kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılması hususunda gereklilik görmüş işin hem teorik hem de pratik alanda uygulamalı eğitim icra edilecek.

İskilip Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından yapılan açıklamada, “İskilip çilek yetiştiriciliği bakımından son yıllarda artan bir ivme ile üretime devam etmektedir. Fakat küresel ısınmanın beraberinde getirdiği iklim değişikliği mevsimsel şartların ürün üzerinde kalite, verim, gelişim gibi durumlarına olumsuz etki etmektedir. Bu olumsuz etkileri en aza indirebilmek, kaliteyi korumak ve artırmak, gelişime etki eden faktörlerin tarımsal ve zirai yollarla mücadelesi muhafazası gibi hususlarda alanında uzman hocalar tarafından bilgilendirmeler yapılacak.

Eğitimin hedefi hali hazırda üretime devam eden çiftçilere ve bu işe başlamaya hevesli girişimcilere ön ayak olmak, karşılaşılabilecek muhtemel ve gerçek sorunlarla nasıl başa çıkılacağı konusunda uzman hocaların tecrübelerinden istifade edilecektir. İskilip Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından eğitim 2 gün olarak planlanmış, ilk gün eğitimin teorik ve daha teknik bilgiler içeren oturumu İskilip Öğretmenevi toplantı salonunda katılımcılarımıza aktarılması planlanmıştır. Eğitimin ikinci gününde ise Uygulamalı olarak toprağın ve ürünün yanı başında örneklemler üzerinden verilmesinde fayda görülmüştür” denildi.

Ayrıca, “Uygulamalı eğitim için İskilip ilçesine bağlı hali hazırda üretimde adından söz ettiren İskilip Şeyh Köyü ve Çomu Köyü uygun bulunmuştur. Bu iki köy hem uygulamalı eğitim için başarılı bir örnek teşkil etmekte hem de bu işe başlamak isteyen üretimde yer almak isteyen girişimciler için bir rol model olmaktadır.

Eğitim sonunda yerel üreticilerin karşılaşacağı problemlerle nasıl başa çıkacağı hususunda bilgi ve tecrübe sahibi olması, mevcut kaliteyi koruyarak kaliteyi artırma yolu ve çilek üretimine dâhil olmak isteyen girişimcilere de benzersiz bir fırsat sunulacaktır.

Eğitim faaliyeti tüm halka açık ve ücretsiz olup, eğitim faaliyetine katılmak isteyenlerin müracaatları Dernek merkezinde ve internet sitesi üzerinden yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

(Haber Merkezi)