İskilip Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından Yıllık Uygulama Planı çerçevesinde “Çilek Verim ve Kalitesinin Yükseltilmesi ve Gelişimine Yönelik” eğitim faaliyetleri düzenlendi.

Son yıllarda giderek popülerleşen ve talebi her geçen gün artan İskilip Çileğinin verim ve kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılması hususunda görülen gereklilik uyarınca düzenlenen teorik ve pratik alanda uygulamalı eğitimler tamamlandı.

Eğitim faaliyetleri İskilip Öğretmenevi’nde düzenlenen toplantı ile başladı. Son dönemde küresel ısınmanın da etkisi ile yaşanan iklim değişikliklerinin ürün üzerinde kalite, verim, gelişim gibi durumlarına olumsuz etki yaptığı belirtilen toplantıya Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Araştırma Görevlisi Emircan Dinçer ve Araştırma Görevlisi Osman Nuri Öcalan konuşmacı olarak katıldı.

Dinçer ve Öcalan, mevsimsel etkileri en aza indirerek kaliteyi korumak ve artırmak, gelişime etki eden faktörlerin tarımsal ve zirai yollarla mücadelesi muhafazası gibi hususlarda üreticilere bilgiler vererek onlardan gelen soruları da yanıtladı. Uygulamalı eğitim için Şeyh ve Koçcağız Köyü’ne gidildi.

İskilip Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından yapılan açıklamada, “Bu iki köy hem uygulamalı eğitim için başarılı bir örnek teşkil etmekte hem de bu işe başlamak isteyen üretimde yer almak isteyen girişimciler için bir rol model olmaktadır. Eğitim sonunda yerel üreticilerin karşılaşacağı problemlerle nasıl başa çıkacağı hususunda bilgi ve tecrübe sahibi olması, mevcut kaliteyi koruyarak kaliteyi artırma yolu ve çilek üretimine dâhil olmak isteyen girişimcilere de benzersiz bir fırsat sundu. Emeği geçen başta Yönetim Kurulumuza ve desteklerini esirgemeyen Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bölüm Başkanlığına ve değerli üreticilerimize şükranlarımızı sunarız” görüşlerine yer verildi. (Haber Merkezi)