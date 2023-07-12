İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ün göreve geldiği ilk günden itibaren her alanda olduğu gibi sporda da birçok projeyi hayata geçirdi. Başkan Ali Sülük’ün öncülüğünde ata sporu güreşin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla belediye bünyesinde İskilip Spor Kulübü adı altında güreş takımları oluşturuldu. Elde edilen başarılarla İskilip bir çok platformda anılmaya başlandı.



'Bölgenin ilk ve tek kadın güreş takımı İskilip’te'

İskilip Belediyesi ayrıca bölgenin ilk ve tek kadın güreş takımını kurarak, Türkiye’de güreş sporunun takıma birçok ilden sporcu transfer etti. Kadın güreş takımından 1 Avrupa üçüncüsü, 1 Türkiye birincisi, 1 Türkiye ikincisi ve 1 Türkiye üçüncüsü çıktı.

Belediye Başkanı Ali Sülük; İskilip Belediyesi olarak ata sporuna yaptıkları yatırımın meyvesini almaya başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bölgenin ilk kadın güreş takımını kurarak çıktığımız bu yolda, Avrupa 3. olan Belediye İskilip Spor Kulübü sporcusu Özdenur Özmez’i gururla karşıladıklarını dile getiren Başkan Ali Sülük, “Kadın ve Erkek Güreş Takımı olarak minderden alınlarının akıyla; 1 Avrupa şampiyonu, 4 Avrupa üçüncüsü, 2 Avrupa beşincisi, 1 dünya ikincisi, 1 Balkan şampiyonu, 2 Kırkpınar birincisi, 25 Türkiye şampiyonu, 10 Türkiye ikincisi ve 8 Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attılar. Ülkemizi ve bayrağımızı Uluslararası arenada temsil eden gençlerimize teşekkür eder, emeği olan antrenörlerimize şükranlarımı sunarım” dedi.