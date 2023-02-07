İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural öncülüğünde, AFAD koordinesinde Kaymakamlık, Belediye ve sivil toplum kuruluşları acil durum toplantısı yaptı. Toplantının ardından belediyede çalışan 12 personel ile arama kurtarma ekibi oluşturuldu. Gönüllülerden oluşturulan arama kurtarma ekibi depremde en çok zarar gören Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine gitmek üzere yola çıktı. 12 kişilik gönüllü ekip, Afşin'de AFAD'ın yönlendirmeleri çerçevesinde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için görev yapacak.