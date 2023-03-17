Belediyeden yapılan açıklamaya göre Sülük, depremde görev alan belediye çalışanlarıyla belediye binasında bir araya geldi.

Sülük, bir süre sohbet ettiği personele deprem bölgesindeki özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sülük, "Deprem felaketinin ilk gününden itibaren deprem bölgesinde ve ilçemizde yaraların sarılmasıyla ilgili çalışmalarda bulunan personellerimize, Meclis üyelerimiz Hatun Çam, Murat Kiraz ve Fatma Selvi ile başarı belgesi takdim ettik. İlçem adına yardımda bulunan herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.