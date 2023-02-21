Çorum'un İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, ilçede boş bulunan ve depremzedelerin misafir edilmesi planlanan afet evlerinde inceleme yaptı.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak'ın da katıldığı incelemede binaların onarılması gereken yerleri tespit edildi.

Sülük, afet konutlarının 6 blok halinde 48 daireden oluştuğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerini kaybeden depremzedelerin afet evlerinde misafir edilebileceğini belirten Sülük, "Bu binaların onarım, tadilat yetkisi tarafımıza verildiğinde işleri hızla yapıp depremzede vatandaşlarımıza geçici olarak tahsis edebiliriz." dedi.