ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Avrupa Birliği tarafından FRIT 2 kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası’nın AB ve Türk makamları arasında aracılık ettiği “İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi” kapsamında 141 personel istihdam edilecek.

Projenin temel amacı, GKSS ve Türk vatandaşlarının istihdam edilebilirliklerinin artırılarak işgücü piyasasına erişimlerinin desteklenmesi ile Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programı faydalanıcılarından işgücü piyasasına yakın olanlarının SUY’dan çıkışının desteklenmesidir.

Bu kapsamda, Türkiye Kızılay Derneği Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü’nde proje süresince istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacak olup, aday görüşmeleri REED Özel İstihdam Bürosu LTD.ŞTİ. tarafından gerçekleştirilecek. Sözleşmeler Kızılay’ın ihtiyacına, personelin performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecek.

Proje Süresi: 2022 – 2025 (36 Ay)

Son Başvuru Tarih ve Saati: 20.10.2022

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