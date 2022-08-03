Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’in ilçe girişinde yer alan Seyirtepe dinlenme alanına elektrik hattı talebi YEDAŞ tarafından karşılık buldu.

Seyirtepe dinlenme alanına çekilecek elektrik hattı çalışmaları kapsamında YEDAŞ Çorum Bölge Müdürü Bahadır Tanrıverdi, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’i makamında ziyaret ederek, çalışma yapılacak alanı birlikte inceledi.

İlçede gerçekleştirilen hizmet ve projelere katkı sağlamak amacıyla birçok kurum ve kuruluş ile bir araya gelerek taleplerini ilettiklerini belirten İsbir, “Geçtiğimiz aylarda YEDAŞ Genel Müdürlüğümüzü ziyaret ederek ilçemiz Seyirtepe dinlenme alanının elektrik hattı talebini ilettik. Talebimiz karşılık buldu ve Çorum Bölge Müdürümüz Bahadır Tanrıverdi ile yapılacak çalışmaları istişare etmek amacıyla bir araya geldik. Desteklerinden dolayı YEDAŞ Genel Müdürümüz Hasan Yasir Bora ve Çorum Bölge Müdürümüz Bahadır Tanrıverdi’ye ilçe halkım adına teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)