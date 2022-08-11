Ortaköy’e gerçekleştirilecek olan hizmet ve projeler için Ankara’da bir çok ziyaret ve temasta bulunan İsbir, “İlçemizde gerçekleştirilecek olan hizmet ve projeler için bir çok kamu kurum ve kuruluşu ile yakın temas halindeyiz. Yapacağımız çalışmalara destek bulmak amacıyla TCDD Genel Müdür Yardımcımız, hemşerimiz İsmail Çağlar ve Liman ve Feribot Yönetimi Daire Başkanımız hemşerimiz İbrahim Çelik’i makamlarında ziyaret ettik. Kendilerine ilçemize vermiş oldukları desteklerden dolayı ilçe halkım adına teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)

