Hititlerin dini ve ticari başkenti olan Şapinuva ören yeri hakkında yapılacak olan çalışmalar hakkında Öztürk’le bilgi alışverişinde bulunduğunu belirten Ortaköy Belediye Başkanı İsbir, “Hitit Üniversitesi Rektörümüz Ali Osman Öztürk’ü makamında ziyaret ederek ilçemizde ve Şapinuva ören yerimizde gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunduk, çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. Göstermiş olduğu misafirperverlik ve desteklerden dolayı Rektörümüz Ali Osman Öztürk’e teşekkür ediyor, çalışmalarımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

