İsbir, köy okullarında eğitim gören öğrencilerin moral ve motivasyonunu arttırmak için etkinlikler düzenleyen Hitit Üniversitesi öğrencilerini makamında misafir etti.

Hitit Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerin bir topluluk oluşturarak köylerde eğitim gören öğrencilere gösteriler sunduğunu belirten İsbir, “Öğrencilerimize moral ve motivasyon kazandırarak eğlenceli vakit geçirmelerini sağladılar. Kıymetli gençlerimizin sunmuş olduğu gösterilerden dolayı teşekkürlerimi sunuyor, eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)

